Jandaia do Sul amanheceu sem água

Em nota a Sanepar informou que o abastecimento na cidade de Jandaia do Sul está comprometido neste sábado (4), em função de problemas operacionais em uma das unidades do sistema produtor de água ocorridos no início da manhã. O sistema já voltou a ser operado dentro da normalidade, mas é preciso recuperar os níveis dos reservatórios. A previsão é normalizar a distribuição de água até o fim do dia.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.