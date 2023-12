Jandaia anuncia mais de R$ 16 milhões em licitações para importantes obras

Sete importantes licitações com investimentos de aproximadamente R$ 16 milhões foram autorizadas essa semana, pela Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Obras e Serviços Municipais. As aberturas dos processos licitatórios foram assinadas pelo Prefeito Lauro Júnior e contemplam várias regiões da cidade, além do Distrito de São José.

As licitações contemplam obras como: a reforma do Pronto Atendimento Municipal (PAM), construção do novo prédio da APAE, construção da capela mortuária no Distrito de São José, Implantação da Avenida da Amizade que dá acesso ao novo Campus da UFPR, arena esportiva do Jardim Universitário, ligação dos Bairros Guadalajara e Rebouças e a revitalização da iluminação pública da Praça do Café. “ Com a autorização das licitações, que começam a partir do dia 14 de dezembro, damos um passo importante na gestão. Estamos trabalhando no processo burocrático, que é parte fundamental, e resultado de um planejamento que vem sendo bem executado pela nossa equipe. Os investimentos chegam ao município e com a contrapartida da Prefeitura vamos transformar Jandaia num grande canteiro de obras, trazendo muitas melhorias para os moradores”, pontua o Prefeito Lauro Júnior.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, pelo Prefeito Lauro Junior que estava acompanhado dos vereadores João Paulo, Tadeu Rocco, Ranzani, Welton e Sergio de Lima.

“Essa é a 1ª etapa do maior pacote de investimentos da história do município, em breve vamos liberar mais licitações totalizando 32 milhões em obras”, complementou.