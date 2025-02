Nos dias 14 e 15 de Fevereiro de 2025, Sr. Luiz Carlos Moretti e Sr. Natanael Carli Bonicontro, estiveram em Belo Horizonte-MG para participar do IX Encontro de Mestres, evento que marca o início do ano da Cachaça no Brasil.

Organizado pela Fazenda Escola Cana Brasil ,o Encontro de Mestres é uma oportunidade única para se divulgar nos principais avanços da cadeia produtiva da cachaça.

Moretti e Natanael, estão sempre buscando mais conhecimentos e técnicas de produção de cachaça, e reforçando cada dia mais por que Jandaia do Sul, recebeu o título de CAPITAL PARANAENSE DA CACHAÇA.

Aproveitando a oportunidade, foi feito o convite a todos os participantes a estarem presentes na quarta edição do Festival da Cachaça de Jandaia do Sul, que acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de Maio.

