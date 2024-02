Instalação de usina fotovoltaica no Ginásio de Esportes está em fase final

Na última quinta-feira (08) o Prefeito Lauro Junior acompanhado do diretor de obras e serviços municipais Luciano Lasperg de Andrade estiveram no ginásio de esportes Osmar Panício fiscalizando a obra de implantação da usina fotovoltaica.

O representante da empresa “SER Energia Elétrica” Thiago Martineli, informou que a entrada de serviço da Copel, instalação do inversor, estrutura e fixação das placas solares na cobertura do ginásio já foram realizadas, totalizando 80% da obra e nos próximos dias a empresa irá fazer o cabeamento e ligação do sistema.

O Sistema visa a produção de energia elétrica com capacidade de 75 kw para a rede de iluminação pública da cidade.

Conforme o prefeito Lauro Junior, a instalação dessa 1ª Usina Fotovoltaica no município é uma experiência nova com energia renovável e sustentabilidade, que com o tempo e instalação de novas usinas pode trazer redução nos custos da energia do município.