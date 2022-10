Inscrições para Castrapet estão sendo feitas até dia 28 em Jandaia

17 a 28/10 – Inscrições para o Castrapet (castração de cães e gatos, sem raça definida, para famílias cadastradas em programas do Governo)

Horário: das 08 às 11 e das 13 às 17 horas.

Local: Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente

Obs: Esse não é o Catramóvel da AMUVI que está na Vila Rica.

O Castrapet Paraná (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos) é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e do IAT, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul. A ação é uma iniciativa inédita no Brasil e tem entre os principais objetivos a prevenção de zoonoses e o controle populacional desenfreado de pets.

Castrapet Paraná estará com a castração de cães e gatos. Os recursos investidos são do Fundo Estadual do Meio Ambiente ou de emendas parlamentares, por meio do programa Paraná Cidades. As cirurgias são gratuitas para a população e, além da castração, os tutores recebem medicação para o pós-operatório e orientações para o bem-estar animal.

Desde 2019 já foram investidos cerca de R$ 4,9 milhões nessa ação permanente de Saúde Única, ou seja, dentro do conceito de saúde animal, humana e ambiental. Mais de R$ 10 milhões estão sendo aplicados no terceiro ciclo que se inicia.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza, ressalta que a saúde animal é uma preocupação do Governo do Paraná. “Animais soltos nas ruas são portadores de diversas zoonoses transmissíveis ao ser humano e se tornam um problema de saúde pública para a maioria das prefeituras”, disse.

“Além disso, diminui as chances de abandono, que se caracteriza pelo crime de maus-tratos. A vida desses animais está diretamente relacionada com o ser humano, a sociedade e o meio ambiente. E foi pensando nesse equilíbrio que o Castrapet foi criado. É uma ação permanente que irá beneficiar todo o Paraná”, completou Souza.

PROGRAMA

As cirurgias são realizadas por equipes de veterinários que percorrem o Estado para atender a população de baixa renda, protetores e Organizações da Sociedade Civil (OSCs), conforme critérios estabelecidos pelas prefeituras, mediante cadastro de inscrição.

As inscrições para participar do Castrapet e garantir os benefícios das esterilizações são viabilizadas pelas prefeituras municipais atendidas.

INSCRIÇÕES

Procure o Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente, localizado na Praça do Café, nº 260 e inscreva seu animalzinho! As vagas são limitadas!

Para mais informações ligue (43) 3432-9250.