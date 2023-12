Indivíduos sofrem queda de moto durante fuga da Polícia

No início da noite desta sexta-feira (1) na Vila Rica em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe ROTAM em patrulhamento pelo bairro Vila Rica na cidade de Jandaia do Sul, ao passar pela rua Santos Dumont deparou com dois indivíduos em deslocamento com uma motocicleta Honda CG 125 Titan, que o piloto ao ver a aproximação da viatura policial, começou distrair-se com a pilotagem olhando para trás a todo momento e acelerou bruscamente, ato este que gerou suspeição pela equipe que ao tentar abordar a referida motocicleta, o condutor empreendeu fuga, desobedecendo à ordem policial, sendo estes acompanhados pela equipe constatando que por diversas vezes o condutor da motocicleta convertia curvas em alta velocidade e a não respeitava a sinalização nem mesmo os redutores de velocidade (quebra molas) vindo a expor pedestres que se utilizavam da via, sendo que na Rua dos Inconfidentes o condutor veio a perder o controle da direção e acessou um barranco, sendo que este foi arremessado para o alto em direção a uma árvore, onde o passageiro chocou com alguns galhos, o que levou a queda de ambos.

Após o ocorrido a equipe procedeu na abordagem e após checagem constatou-se o condutor possui várias passagens pelo sistema prisional e que no momento da abordagem fazia uso de tornozeleira eletrônica. Já passageiro é oriundo do estado de São Paulo.

Após a equipe visualizar ferimentos leves nos abordados, a equipe os encaminhou ao PAM para serem atendidos, e apreendeu a motocicleta.

Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para que fossem realizados os procedimentos de praxe.