Indivíduos são detidos após comprarem com notas falsas no comércio de Jandaia

Os elementos passaram duas notas de R$ 100 em dois comércios e com um deles foram apreendidas mais cinco notas de R$ 100 falsas. Um maior foi preso e um menor apreendido no Nova Jandaia.

Uma equipe da Polícia Militar de Jandaia do Sul foi acionada nesta quarta-feira (14) para verificar uma ocorrência onde autores teriam passado nota falsa em uma agropecuária na Avenida Anunciato Sonni em Jandaia do Sul.

O proprietário informou que dois indivíduos teriam comprado R$ 20 de ração e pago com uma nota de R$ 100, onde depois verificou que era uma nota falsa.

Após checar as imagens das câmeras de monitoramento a equipe policial logrou êxito em localizar no bairro Nova Jandaia a pessoa de XXXX com as mesmas vestes das imagens na Rua José de Souza Cavalcante. De posse do mesmo foi encontrada a quantia de R$ 371 e perguntando sobre os fatos o mesmo informou que seria o autor e que o outro indivíduo estaria próximo, em sua residência na mesma rua.

No endereço indicado foi encontrado o segundo indivíduo com 5 notas de R$ 100 falsas.

Os autores também passaram uma nota de R$ 100 falsa em uma mercearia.

O proprietário da mercearia informou que os autores compraram dois refrigerantes de 2 litros no valor de R$ 20 e teria dado o troco de R$ 80.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao maior e apreensão ao menor.