Indivíduos pedem pizzas e enviam comprovante PIX falsificado

A ocorrência foi registrada às 19h44 desta segunda-feira (5) na Rua Antonio Dorte Filho no Conjunto Nova Jandaia.

Conforme a PM, compareceu na Cia Policial de Jandaia do Sul a pessoa relatando que é proprietário de uma pizzaria e vem sofrendo golpes onde um número liga pedindo pizzas e faz o pagamento por pix, sendo que o comprovante do pix é enviado porém o valor não é depositado na conta da empresa, com isso a vítima percebeu que o número do comprovante do pix é sempre o mesmo, porém, muda o valor conforme a compra e muda a data da compra.

Nesta data recebeu um pedido de duas pizzas e um refrigerante, mandaram o comprovante do pix, porém o valor não entrou na conta da empresa, onde ele desconfiou se tratar de mais um golpe e pediu para equipe policial averiguar a situação relatando que a entrega seria na Rua Antônio Dorte Filho no Conjunto Nova Jandaia.

Quando a equipe policial estava se aproximando do local percebeu que dois masculinos deixaram o local da entrega e saíram correndo sentido a Rua Parra Morrilhas.

A pessoa de XXXXXX havia recebido as pizzas e o refrigerante. A equipe foi em busca dos dois envolvidos quando transeuntes avisaram que ambos correram para Rua Antonio Gardin e se esconderam na residência onde mora um dos autores, sendo localizado e identificado como xxxxxx de 17 anos, sendo reconhecido pelo proprietário do estabelecimento, que disse que no momento da entrega os dois deixaram o local.

O segundo masculino que não foi localizado pela equipe. Diante dos fatos e do interesse da vitima em representar, foi dada voz de prisão a maior e apreensão ao menor sendo encaminhados para delegacia para providências.