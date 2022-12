Indivíduos assaltam bar em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 11h08 deste domingo (25) na Rua João Ruiz Galian.

Conforme a PM, o solicitante informou que um veículo Palio de cor cinza escuro, com a lanterna traseira esquerda quebrada, sendo placa Mercosul, com quatro indivíduo em seu

interior, passou aproximadamente quatro vezes na frente do estabelecimento comercial, e que em dado momento três deles, adentraram no bar com camisetas cobrindo o rosto, sendo todos tatuados e de cor parda.

Um deles estaria portando uma arma de fogo, aparentando ser um revólver e anunciaram o roubo, subtraindo alguns objetos (carteira e celular).

Diante dos fatos, a equipe policial fez patrulhamento no intuito de localizar os autores, sendo questionado alguns transeuntes, sendo que informaram que um um veículo com as mesmas características e com quatro indivíduos, passaram em um posto da cidade pra abastecer, porém não souberam informar o sentido que pegaram.