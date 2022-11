Indivíduo tenta furtar celular de adolescente em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada como Roubo às 14h49 desta quinta-feira (10) na Rua Newton Marques da Silva.

Em patrulhamento a Polícia Militar foi acionada por uma adolescente, relatando que um indivíduo de cor parda, vestindo bermuda tactel com desenhos de palhaço e camiseta vermelha, a chamou de gostosa, em seguida passou a mão em seu corpo e tentou retirar seu celular a força, tendo a mesma reagido com um capacete que estava em suas mãos e em seguida saiu correndo, tendo o autor a seguido novamente por alguns metros, e logo na sequência se evadiu próximo a linha férrea.

A equipe policial, com as características do suspeito, mostrou a foto da pessoa de xxxx, que mora próximo ao local dos fatos e tem diversas passagens pela polícia, tendo a vítima o reconhecido de imediato. A equipe realizou buscas, porém até o momento não localizou o autor. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.