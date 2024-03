Indivíduo se fere ao tentar fugir da Polícia com 33 pedras de crack na Vila Rica

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h05 desta sexta-feira (15) na Rua Malvinas, Vila Rica em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe ROTAM, de posse de informações de que no referido endereço estaria ocorrendo tráfico de drogas, buscou observar à distância o local, onde foi visto que repetidamente diferentes indivíduos iam buscar algo com o autor e saíam, conduta compatível com a venda de entorpecentes.

Dados os fatos, em determinado momento, a equipe rapidamente deslocou em frente à casa onde estava XXX de tal forma que o surpreendeu no momento em que portava os ilícitos.

Foi dada voz de abordagem, entretanto o mesmo desobedeceu e tentou correr para se evadir para os fundos, entretanto, ao passar por uma fossa, tropeçou nos ferros ali expostos vindo a cair ao solo, tendo como resultado escoriações em suas pernas. Ali foi abordado e passou por revista, sendo encontrada com ele a quantia de 33 pedras de crack embaladas e já prontas para venda, além de uma bucha de substância análoga à Cocaína.

Também estava com ele a quantia de R$ 92 em notas trocadas diversas.

Foi dada voz de prisão. O autor foi, primeiramente, encaminhado ao Pronto Atendimento Médico de Jandaia do Sul para o tratamento de suas escoriações e posteriormente, foi levado a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para que fossem tomadas as devidas medidas legais cabíveis.