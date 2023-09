Indivíduo furta whisky de supermercado

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta segunda-feira (4) para atendimento de ocorrência de furto no Supermercado Amigão, onde o solicitante relata que um indivíduo entrou no supermercado e furtou um litro de whisky, marca Red Label.

No local, a equipe policial foi atendida pelo sub gerente da loja que informou que um indivíduo de bermuda preta com detalhe verde na lateral, camiseta cinza e boné preto, colocou o whisky dentro da bermuda e saiu.

Diante disso, a equipe repassou as devidas orientações e realizou patrulhamento nas imediações a fim de localizar o indivíduo com as características informadas.