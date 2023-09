Indivíduo é preso com 27 porções de cocaína no Nova Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 21h40 desta sexta-feira (1) na Rua Antonio Dorte Filho, no Conjunto Nova Jandaia em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe ROTAM durante operação Saturação pela cidade de Jandaia do Sul quando viu um masculino que ao perceber a viatura policial tentou correr, sendo imediatamente dada voz de abordagem e contido. Ao realizar busca pessoal no indivíduo foi localizado no bolso de sua bermuda uma sacola plástica na qual possuía 27 porções de substância análoga à cocaína prontas para venda e uma porção de substância análoga à maconha.

No momento da abordagem, o indivíduo disse ser integrante do PCC.

Diante dos ilícitos apresentados foi dada voz de prisão e encaminhado para a Delegacia de Jandaia do Sul juntamente com os objetos apreendidos para serem colocados a disposição da autoridade de Polícia Judiciária.