Indivíduo é preso após furtar veículo em Jandaia do Sul

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar a 1h48 da madrugada desta quarta-feira (30).

Conforme a PM, relatou a solicitante que um homem estaria furtando o carro do seu vizinho, e que o mesmo saiu com o veículo sentido ao banco Itaú. Diante da denúncia a equipe policial realizou patrulhamento e abordou o veículo VW Logus de cor azul, o qual o condutor ao visualizar a viatura demonstrou sinais de nervosismo, sendo identificado o mesmo, que já é conhecido no meio policial pela pratica de diversos delitos, onde indagado sobre a procedência do automóvel o mesmo disse ser de sua tia.

Feito contato com a solicitante esta repassou o número do telefone celular da possível vítima, onde em contato relatou que havia deixado seu veículo estacionado defronte à loja Darom moveis, localizada na Avenida Getúlio Vargas.

Diante do fato foi dado voz de prisão ao rapaz, de 22 anos, onde nesse momento se exaltou e começou a chamar a equipe policial de porcos, dizendo que isso não ficaria assim que iria ficar preso seis meses e depois sairia da cadeia para cobrar a ” fita”, sendo necessário uso de força para contê-lo e algemas, ainda durante a condução até a delegacia o mesmo começou a desferir chutes no interior do camburão da viatura, vindo a danificar, sendo entregue na delegacia de Jandaia do Sul para as providencias cabíveis ao fato.