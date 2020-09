Indivíduo com tornozeleira desligada é preso com drogas em Jandaia

Segundo o Tenente Thiago, nesta segunda-feira (21) por volta das 19h40, a equipe da Rotam, em patrulhamento, avistou um masculino de 19 anos que é conhecido no meio policial.

Foi dada voz de abordagem e durante a busca pessoal constatou-se que o mesmo usava uma tornozeleira eletrônica, que estava desligada conforme relato do mesmo a aproximadamente 13 dias e uma porção de substância análoga à maconha no bolso esquerdo de sua calça. O maior, de imediato, foi encaminhado à sede da 2ª cia PM para lavratura do termo circunstanciado de infração penal.