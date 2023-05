Indivíduo com passagem por furto de veículo é abordado em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h32 desta quarta-feira (10) na Avenida Getúlio Vargas.

Conforme a PM, durante o turno de serviço, a equipe recebeu informações por meio do aplicativo WhatsApp, denunciando a presença de indivíduos suspeitos na área central de Jandaia do Sul, que estariam rondando a área com o intuito de furtar veículos.

Após receber essas informações, a equipe iniciou diligências na área central, nas proximidades da prefeitura, Praça do Café e Avenida Getúlio Vargas, onde foi identificado um indivíduo que já havia sido visualizado anteriormente em vídeo. O suspeito foi abordado e submetido a busca pessoal, sendo encontrado em um dos bolsos de sua calça um controle remoto tipo universal escrito “ANATEL”.

Após checagem, foi levantada a informação de que o abordado possuía um boletim de ocorrência de furto de veículo na cidade de Londrina. Diante das circunstâncias, a equipe entrou em contato com a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, repassando a situação ao delegado. Ele orientou a equipe a confeccionar o boletim de ocorrência da abordagem, tirar fotos do suspeito e do objeto que ele portava, e encaminhar todas as informações à delegacia para providências posteriores.

O abordado foi liberado no local, uma vez que não possuía mandado em seu desfavor.