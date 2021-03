Incêndio em veículo em Bom Sucesso

Na noite de sexta-feira (12), por volta das 23h10, a Polícia Militar de Bom Sucesso foi chamada na Rua Vereador Emilio de Almeida, onde havia um veículo em chamas.

No local, a VW/Parati ano 1988, estava sendo consumida pela fogo.

Compareceu no local a equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul com o caminhão ABT008, realizando o controle do incêndio.

Segundo a PM, o fato se deu próximo a uma lavoura de soja, na cabeceira do sítio, onde o proprietário acompanhou e auxiliou a PM até a chegada da Defesa Civil, auxiliando no distanciamento do veículo da área de risco (lavoura seca de soja), com uso de um trator, e em apagar pequenos focos do local, a fim de evitar que o incêndio se propagasse e tomasse proporção indefinida.

O proprietário do veículo não foi localizado e o motivo do incêndio é desconhecido.

Foi feito contato com investigador plantonista da Polícia Civil, e repassado o ocorrido