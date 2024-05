Por volta das 5h45 da manhã desta sexta-feira (3) a Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada para conter as chamas em material reciclável que estava armazenado do lado de fora do barracão de uma empresa no Parque Industrial Domingos Massa.

Um caminhão pipa da empresa Missiato também foi solicitado em apoio.

A ocorrência transcorreu sem maior gravidade.