Implantação da Avenida da Amizade: Prefeitura reúne proprietários rurais

O Prefeito Lauro Junior juntamente com os Diretores de Departamentos de Obras, Agricultura e Meio Ambiente, Indústria Comércio e Turismo e Reitoria da UFPR Campus Jandaia do Sul estiveram reunidos na sala de reuniões da prefeitura na manhã desta sexta-feira, 14 de abril, com os proprietários de imóveis rurais na região da Estrada da Amizade próximo ao terreno da UFPR.

O objetivo da reunião foi a apresentação do Projeto de Implantação da Avenida da Amizade que dá acesso ao Terreno do Campus da Universidade Federal do Paraná. O projeto consiste no calçamento em via de mão dupla com ciclovia e iluminação de led com recursos já aprovados, mas que neste primeiro momento para ser licitada precisa de uma doação de parte das terras destes proprietários e que de forma unânime concordaram com a doação para a continuidade do projeto.

O Prefeito Lauro Junior ressaltou a importância deste empreendimento que ultrapassa os R$ 7 milhões com recursos do Governo do Estado do Paraná, através do Governador Ratinho Junior.