Idoso é levado a delegacia após atear fogo no quintal

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana na noite desta segunda-feira (3) no Parque Bela Vista.

Conforme a PM, a equipe policial foi até o endereço supracitado, onde fez contato com a solicitante, a qual informou que seu vizinho, constantemente, vive ateando fogo no fundo do seu quintal, prejudicando os moradores da vizinhança. Além disso, relata que na data de hoje, após ter colocado fogo, as chamas tomaram proporções exorbitantes sendo necessário o corpo de bombeiros no local.

Posteriormente, a solicitante relatou que o ocorrido, além de deixar sua respiração comprometido, tornou o ambiente inabitado momentaneamente.

Diante do exposto, a equipe policial visualizou na residência do autor e o resultado de suas atividades e, diante da lei de poluição e outros crimes ambientais, pelo fato ter provocado ainda que momentânea a retirada de habitantes das áreas afetadas, causando danos a saúde da população, o senhor foi encaminhado para a 17° Subdivisão policial para procedimentos cabíveis.

Por fim, após lavrado o boletim, vale ressaltar que o idoso foi encaminhado sem a necessidade de algemas e no banco traseiro da viatura.

