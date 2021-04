DIA 06 DE ABRIL SERÁ APLICADA A 2º DOSE DA CORONAVAC PARA IDOSOS DE 80 A 83 ANOS

Idosos de 80 a 83 anos que tomaram a 1º dose da vacina Coronavac devem comparecer no Ginásio de Esportes para receberem a 2º dose na próxima terça-feira, 06/04, das 09 às 16 horas.

Todos devem comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto e carteira de vacinação comprovando a 1º dose.