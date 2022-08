Idosa relata a Polícia que furtaram R$ 11 mil em sua casa

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h18 desta quarta-feira (16) na Rua Giácomo Segantini.

Conforme a PM, a senhora de 77 anos relatou que reside sozinha e que pediu para uma taxista vir até sua residência, pois precisaria que a mesma fosse até o PAM Municipal para buscar um remédio, e que esta mulher teria adentrado o quintal da residência juntamente com outra pessoa, sendo que ambos ficaram próximos à janela que estava aberta na frente da residência e que a vítima teria deixado uma bolsa pequena de cor vermelha com aproximadamente R$ 11.000,00 na lateral dessa janela e teria saído para procurar sua identidade em outro cômodo para repassar para a pessoa, porém ao se dar conta, percebeu que a bolsa havia sido furtada com a quantia mencionada.

Ainda conforme a PM, a vítima relatou que ligou para a taxista, porém a mesma teria relatado que estaria na cidade de Maringá.

Diante do ocorrido foi confeccionado o BOU e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.