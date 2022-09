Idosa é encontrada morta por familiares

Ocorrência registrada na Rua Giácomo Segantini às 18h08 deste sábado (10)

Conforme a PM, A equipe recebeu uma solicitação de que no local acima citado possivelmente haveria uma pessoa em óbito, chegando no endereço a equipe fez contato com o solicitante o qual informou ser Neto da senhora de 76 anos, que informou que faziam aproximadamente 4 dias que ela não entrava em contato com nenhum familiar e que resolveram fazer a averiguação, porém no local foi percebido que de dentro da residência exalava um forte odor saindo de um dos quartos, sendo que a equipe policial teve que arrombar a porta de um dos quartos sendo constatado que a senhora estaria deitada sobre a cama em estado de óbito.

Foi acionada a equipe da ambulância da Defesa Civil que acabou constatando o óbito, haja vista o corpo já estar em estado de decomposição.

Familiares informaram que a vítima tinha problemas cardíacos e sofria de diabetes. Que foi entrado em contato com a Delegacia de Polícia Civil e repassado o fato ocorrido, sendo orientado pelo escrivão que a família da vítima poderia fazer contato direto com a funerária local para fazer a remoção do corpo.