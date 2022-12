O motorista que morreu, em um grave acidente de trânsito registrado por volta das 11h30 desta sexta-feira (9) já foi identificado, trata-se do engenheiro agrônomo Edival Ranieri, morador de Jandaia do Sul.

Ainda não há informações sobre o velório.

O caminhão de lixo seguia em direção a Bom Sucesso, quando o motorista teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e batido contra o caminhão com tomates durigido por Ranieri.

Chovia no momento no momento do acidente.