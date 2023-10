Identificado homem que morreu em confronto com policiais em Jandaia

Foi identificado como Alison Silva Rodrigues, de 25 anos, o homem que morreu em confronto com a Polícia Militar de Jandaia do Sul na tarde desta terça-feira (3).

Foi próximo ao trevo da Jamel.

A equipe do SAMU de Jandaia do Sul foi chamada, mas o óbito foi constatado no local.

Um outro homem, de 29 anos, foi preso. Eles estavam num veículo com placas de São Pedro do Ivaí, mas seriam moradores de Sarandi e Mandaguari.

Conforme a PM, Alison estava armado com uma pistola e acabou sendo alvejado pelos policiais militares durante uma tentativa de abordagem.