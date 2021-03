Hospital de Campanha para COVID-19 será implantado em Jandaia do Sul

(Assessoria) Em visita ao Centro de Tratamento da COVID-19 (CTC) de Jandaia do Sul, o prefeito Lauro Junior, juntamente com o vice-prefeito Fifa, o Secretário de Saúde Tadeu Rocco e os vereadores João Paulo Bosio, José Carlos Ranzani, Cláudio Taparo, Sergio De Lima, José Barbosa e Fabiano Goulart, decidiu ampliar a estrutura do local para atender com qualidade a crescente demanda de pacientes.

Será montada uma Unidade de Saúde Temporária (Hospital de Campanha) para assistência hospitalar dos casos de COVID-19 em situações de emergência. O local contará com novos leitos de internação clínica para atendimento de pacientes com sintomas respiratórios de baixa complexidade até, se necessário, o remanejamento à unidade de referência hospitalar com leitos de UTI.

A partir da próxima semana, o Centro de Tratamento da COVID-19 (CTC) vai contar também com um número maior de profissionais da saúde e o atendimento passará a ser diariamente 24h.

O objetivo de todos é seguir trabalhando para um atendimento humanizado e de qualidade no município de Jandaia do Sul.