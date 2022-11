Um jovem foi morto a tiros por volta das 23h desta quinta-feira (10) em Jandaia do Sul.

O crime ocorreu na Praça do Café, embaixo da torre da Rádio Jandaia.

A equipe da Defesa Civil foi ao local, mas a vítima já se encontrava em óbito.

Uma segunda vítima teria dado entrada no PAM com ferimento no braço.

O autor estaria numa moto.

Mais informações em instantes.