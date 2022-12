Homens são agredidos pelas esposas na região

Em Mandaguari aconteceu no Jardim Progresso II no início da madrugada deste sábado (17).

Conforme a PM, a equipe deslocou até o local citado, para prestar apoio ao SAMU, onde houve um desentendimento de casal. No local foi feito contato com a vítima Sr. XXX, que relatou para a equipe que teve desentendimento com sua esposa e que após discutirem, a mesma o atacou com um objeto de ferro, que atingiu seu olho esquerdo, apresentando hematomas e inchaço no local. O mesmo foi encaminhado para o Pronto Atendimento. Foi realizado patrulhamento, porém a mulher não foi localizada. O homem foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.

Já em Cambira um homem foi recebido a vassouradas pela esposa ao retornar de uma confreternização.

A ocorrência foi registrada pela PM pouco de depois da meia noite deste sábado (17).

Conforme a PM, no local o Sr. xxxx passou a relatar que por volta das 18h foi participar de uma confraternização da empresa onde trabalha e ao retornar por volta das 00h10min sua esposa, por motivos de ciúmes, passou bater com uma vassoura em seu veículo e também o agrediu com a vassoura, chutes e tapas.

Que o fato resultou em algumas escoriações no pescoço e face. Perguntado se tem intenção em representar contra a agressora, afirmou que não, apenas que fique registrado, caso precise.

A mulher afirmou que a situação já estava resolvida e que não se feriu.