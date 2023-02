Homem tenta invadir CMEI a procura da esposa em Kaloré

Na tarde desta sexta-feira (17) a equipe da Policia Militar estava em patrulhamento na Rua Jose Darienso, quando avistou duas pessoas pedindo ajuda na frente do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). Ao chegar no local, a equipe se deparou com um homem alterado que não cumpriu as devidas ordens legais de abordagem, sendo necessário o uso da força progressiva para contê-lo.

Ele relatou que teve uma briga com sua esposa pela manhã e que ela estava fugindo dele, procurando abrigo dentro do centro de educação. A diretora e a psicóloga do CME não permitiam que ele adentrasse as dependências, pois temiam pela segurança das crianças presentes.

Após tentativas de diálogo, o homem se recusou a acatar a voz de abordagem da equipe policial e foi preso, sendo necessário o uso de algemas. Ele faz uso de tornozeleira eletrônica e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.