Homem tenta esconder crack na boca durante abordagem em Jandaia do Sul

Durante Patrulhamento na Rua das Acácias, no Jardim das Flores em Jandaia do Sul, no início da noite desta terça-feira (6), policiais militares avistaram dois indivíduos, sendo realizada busca pessoal e constatado que um deles portava no interior de sua boca cinco pedras de crack. Com o outro indivíduo nada de ilícito foi localizado, sendo este de imediato liberado no local, sendo o maior conduzido ao cartório para confecção do TCIP. O maior alega ter comprado de um jovem de camisa vermelha e shorts azul, pessoa esta não localizada pela equipe policial.

Segundo o Tenente Tiago, o local em que ocorreu a abordagem é ponto conhecido de tráfico de drogas.