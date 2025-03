Homem quebra móveis e agride mulher no Jardim Planalto

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h39 desta sexta-feira (14) na Rua Mato Grosso, no Jardim Planalto.

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada pela pessoa de XXX o qual relatou que a sua cunhada estava sendo agredida por seu marido e que estava quebrando todos os objetos na residência.

No local fora feito contato com a Sra XXXX, 23 anos, que passou a relatar que chegou em sua residência por volta das 18h e encontrou seu convivente embriagado, este na companhia de seu pai.

Que devido a um desentendimento anteriormente, a vítima então disse ao autor que não queria mais o relacionamento e pediu para que ele saísse do apartamento, tendo em vista esta já morar naquele local antes do relacionamento.

Com isso, o autor, sr. XXX, 19 anos, passou a agredi-la, com um soco na boca e arrancando seus cabelos. O pai do autor ao tentar impedir as agressões, quase sofreu lesão por arma branca por parte do filho, após certo tempo o autor se evadiu do local ameaçando a vítima dizendo que ela não irá mais ver as filhas a partir de hoje, as quais são de outro relacionamento.

Antes de sair disse ainda ao pai que a família não mais o veria. A mãe do autor das agressões estava no local e relatou que o filho é bipolar; a vítima também informou que ele havia ingerido uma garrafa inteira de bebida alcoólica e que é usuário de substância entorpecente (maconha).

Além das agressões, o autor danificou a maior parte dos móveis na residência. Ele não foi localizado até no momento. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

