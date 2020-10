Homem que esteve preso por violência doméstica volta pra cadeia

Ocorrência registradas às 12h de quarta-feira (7) Natureza Lesão corporal, Violência doméstica, Ameaça Autor HOMEM – 24 anos Local R. Pirapó – Jandaia do Sul

Conforme relatou a solicitante, foi até a casa de sua avó para levar um medicamento para a idosa quando na chegada à residência, seu primo de 24 anos, o qual esteve preso pelo crime de violência doméstica e teria sido posto em liberdade na data de ontem, passou a ameaçá-la dizendo ela ser a culpada de sua prisão e que a mataria, momento que avançou contra a mesma com socos e chutes chegando a causar nela uma síncope momentânea, onde a avó tentou contê-lo, causando nela também escoriações no braço esquerdo e no lado esquerdo de sua fronte.

A solicitante relatou ainda que após recobrar a consciência, foram para a parte externa da residência e o acusado lançou mão de um tijolo, ameaçando arremessar o objeto contra a mesma, que conseguiu se desvencilhar, sair e fechar o portão da residência e que a todo momento dizia que mataria a todo custo, fato este presenciado por outras pessoas.

Na chegada da equipe policial, o acusado estava no quintal da residência e ao receber voz de prisão, tentou se evadir, sendo contido pela equipe, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade da equipe e do mesmo.

A solicitante e sua avó apresentavam ferimentos, sendo acionado o SAMU que esteve no local para atendimento à idosa e à vítima, que após avaliação e realização e assepsia e curativos dispensaram atendimento médico.

As vítimas e o autor foram encaminhados até a Delegacia de Jandaia do Sul para procedimentos.