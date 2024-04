Homem é preso em Jandaia do Sul por tráfico de drogas

Na noite desta quarta-feira, dia 10 de abril, um homem foi preso em Jandaia do Sul pelas equipes da Rocam da Polícia Militar (PM) e da Agência Local de Inteligência (P2). O motivo: tráfico de drogas.

De acordo com o relatório policial, a P2 estava monitorando um veículo Renault Kwid, que vinha da cidade de Mandaguari, e suspeitava que o mesmo estivesse envolvido na venda de entorpecentes em diversos pontos do município de Jandaia.

A Rocam interceptou o veículo no estacionamento de um posto de combustível na Avenida Tancredo Neves, região central da cidade. Logo em seguida, um homem entrou no veículo. O motorista se recusou a abrir a porta para a PM e resistiu à prisão. O passageiro tentou fugir, mas foi detido pela P2. Ele admitiu ser usuário de drogas e afirmou que estava com o proprietário do veículo para comprar R$100 em cocaína.

Dentro do carro, o motorista rasgou um plástico, espalhando cocaína pelo interior do veículo. Os policiais encontraram 16 gramas de cocaína, uma balança de precisão e embalagens utilizadas para a venda da droga. Segundo a PM, ambos os homens são conhecidos no meio policial. Com o motorista, havia R$670, supostamente provenientes da venda de cocaína.

Os dois foram detidos em flagrante e conduzidos, juntamente com a droga, à delegacia. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes desse caso.