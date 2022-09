Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Arapongas

Um homem de 22 anos foi morto durante um confronto com a Polícia Militar (PM) no Jardim Aeroporto, em Arapongas, na noite desta quinta-feira (22). Ele teria resistido a uma abordagem, e apontado um revólver contra a equipe policial.

Conforme a PM, uma equipe Rotam foi acionada através de denúncias de que o rapaz, de 22 anos, já conhecido no meio policial e com passagens pelo sistema carcerário, teria feito disparos de arma de fogo em locais públicos. Em patrulhamento na região do Jardim Aeroporto, local onde o suspeito morava, ele foi visto nas proximidades da Rua Socó e recebeu voz de abordagem. O suspeito então, teria descido abruptamente da bicicleta que usava, sacou da cintura uma arma de fogo, e apontou para a equipe policial. Neste momento, os policiais revidaram a ameaça, disparando tiros.

Depois de atingir o suspeito, os policiais retiraram o revólver que estava caído perto dele, um .38, e o Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, já que o rapaz apresentava sinais de vida. Com a chegada do socorro, foi constatado o óbito.

Com informações do TnOnline