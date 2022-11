Homem furta celular durante compras em estabelecimento comercial de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada às 22h12 deste sábado (12) na Rua José Maria de Paula, 480, em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, compareceu na Cia PM a fim de registrar um furto de celular o solicitante que estava trabalhando no XXXX nesta cidade e por volta das 20h estava em uma das repartições da empresa fazendo reposição e deixou seu aparelho celular em cima de um produto na prateleira e após alguns minutos quando foi pegar seu aparelho notou que havia sido subtraído.

Em contato com o gerente, ao observarem filmagens do local, constataram que um casal que estava fazendo compras no local, havia subtraído o aparelho celular. um homem pele parda trajando bermuda, chinelo, camiseta azul, boné e uma mulher pele parda trajando calça e blusa branca. Que após pegarem o aparelho passaram as compras no caixa e saíram do local. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.