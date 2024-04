Homem fica gravemente ferido após quebrar porta de vidro de bar

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h12 desta quinta-feira (11) na Rua Hortênsias, Jardim das Flores.

Conforme a PM, a equipe foi acionada, onde segundo relatou o solicitante, um indivíduo estaria quebrando a porta do seu estabelecimento comercial. Chegando no local, a equipe se deparou com o local danificado, portas de vidro quebradas, marcas de sangue pela calçada e vários detritos pela rua.

Testemunhas contaram que momentos antes, um morador próximo, acompanhado de sua esposa, havia confrontado outro indivíduo, desencadeando uma discussão acalorada. O dono do bar interveio e expulsou o agressor.

No entanto, o incidente não parou por aí. O indivíduo retornou à cena com um facão, acompanhado de sua esposa armada com uma faca. Ameaças foram proferidas, e o tumulto se intensificou. Os frequentadores do local se dispersaram, temendo pela própria segurança.

O comerciante conseguiu desarmar o agressor com uma cadeira e o homem fugiu em direção à sua casa. Minutos depois, um amigo ligou para informar que o mesmo indivíduo havia voltado, agora com outro facão, e estava atacando o estabelecimento com chutes, socos, pedradas e golpes de facão. A porta metálica e a de vidro foram severamente danificadas.

Na sequência a esposa do agressor, pediu ajuda a equipe policial, pois seu marido estaria ferido e perdendo muito sangue. De imediato foram visualizados ferimentos de corte no pé direito e outro também de corte no braço esquerdo, este com grande vazão de sangue, sendo aplicadas as técnicas de APH e feito o emprego de torniquete e manta térmica, garantindo a sobrevida do cidadão até a chegada da equipe médica que já havia sido acionada.

Relataram as testemunhas que o autor se feriu ao efetuar socos e chutes contra a vidraça da porta, causando lesões consideráveis. O cidadão foi encaminhado para o Hospital referência, Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul, pela equipe de socorristas da Defesa Civil.

Na sequência recebeu atendimento local e foi transferido pela equipe do SAMU até o Hospital da Providência, na cidade de Apucarana para receber atendimento especializado.

Vale ressaltar que o casal estava em visível estado de embriaguez e foi confirmado pela senhora —- que eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas desde as 19h00 daquele dia. Ambos já são conhecidos das equipes policiais e contam com histórico criminal.

A vítima decidiu por posterior representação e foi orientada sobre os procedimentos de polícia judiciaria.