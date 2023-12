Um acidente de trânsito que envolveu duas motocicletas deixou um dos condutores gravemente ferido.

A colisão ocorreu na Avenida Anunciato Sonni, entre a Jamel e o trevo para Bom Sucesso.

A equipe da Brigada Comunitária socorreu o homem, de aproximadamente 40 anos, e o levou em direção a Apucarana, onde, no trajeto, deveria se encontrar com uma ambulância avançada do SAMU.

A vítima estava inconsciente no momento do socorro. Já o condutor da outra moto não se feriu.