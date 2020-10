Homem ferido a faca durante vias de fato em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h53.

Conforme a PM, a solicitante relatou que seu tio estaria em vias de fato com outro masculino em via pública, e que já havia sido golpeado com um facão, resultando em lesões.

No local em contato com a vítima de 37 anos, relatou que se encontrava em um bar nas proximidades de sua residência e se desentendeu com um indivíduo de 32 anos, já conhecido pelas equipes policiais. De posse de uma faca (açougueiro), o golpeou, causando um ferimento superficial na orelha esquerda e escoriações no abdômen. Relatou ainda que o agressor reside na Rua Gabriel Lopes, Jardim Esmeralda, porém com a chegada da equipe policial já havia se evadido não sendo localizado.