O Abrigo SOS de Londrina entrou em contato com o JandaiaOnline informando que receberam este senhor da foto, que esta com confusão mental. Ora diz que o nome é Zico Vargas e que sua seria esposa Madalena e que reside em Jandaia do Sul, próximo ao Banco Itau.

Telefone para contato com abrigo (43) 99184-3018 (Marilza)