Homem é preso por violência doméstica em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h58 desta quinta-feira (6) na Rua Professor Roberto Resende Chaves.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada pela senhora XXXX a qual relatou ter sofrido agressões de seu convivente. Ao chegar no local, esta aguardava em via pública e informou que seu convivente estava no interior da residência.

A solicitante afirmou ter sofrido agressão, mas não possuía marcas aparentes. Relatou também que o autor quebrou o guarda-roupa.

Diante dos fatos, fora feito contato com o autor, submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito localizado. Este recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil desta cidade para demais procedimentos.

Ambos apresentavam sinais de embriaguez e afirmaram ter feito uso de substância entorpecente também. A vítima acompanhou a equipe.