Homem é preso por embriaguez ao volante em Jandaia do Sul

Jandaia do Sul 17h25min. Natureza Embriaguez ao volante. Preso Masculino 54 anos. Endereço Av. Anunciato Sonni

Uma equipe da Polícia Militar trafegava sentido centro da cidade, quando um veículo Fox já em zig zag cruzou a frente da viatura quase causando um acidente tendo o condutor da viatura que fazer uma manobra para evitar a colisão.

Diante dos fatos foi realizada a abordagem no veículo com apoio da RPA de Jandaia do Sul e na abordagem ao senhor foi verificado sinais claros de embriagues como odor etílico, fala desconexa e desordem nas vestes.

Foi oferecido o teste do etilômetro onde foi aferido 1,59 mg/L, sendo o considerado 1,46 mg/L. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao senhor “M”.

Foi lido seus direitos constitucionais, sendo o mesmo conduzido sem algemas.

Não havia mais ninguém no local, então a equipe encaminhou o veículo para realizar os procedimentos administrativos cabíveis na delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.