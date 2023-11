Homem é preso em hotel após furto em pizzaria

Conforme a PM, a equipe policial, recebeu informações da vítima relatando que na madrugada de quarta-feira (15) houve um furto na pizzaria Mix em Jandaia do Sul, onde dois indivíduos teriam adentrado ao estabelecimento, sendo um de camiseta escura e bermuda jeans de aparência idosa e outro de blusa de cor clara com capuz, que teriam furtado diversos alimentos e um celular note 10 da marca Samsung. O solicitante ainda mostrou imagens de câmeras de segurança da pizzaria onde foi possível a identificação dos autores.

Um vigilante teria conhecimento de que um dos autores estaria hospedado em um hotel da cidade. Os policiais foram até o hotel, onde foi constatado que haveria um hóspede com as mesmas características informadas. Ao consultar o nome do hóspede, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela juíza de direito da 1a Vara Judicial do Foro de Martinópolis.

O acusado foi abordado no quarto, onde nenhum objeto informado pela vítima foi localizado. O autor ainda confirmou ter realizado o furto na pizzaria, juntamente com outra pessoa. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e encaminhado para a cadeia pública de Jandaia do Sul.