Homem é preso com arma de fogo e papagaio em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada às 13h34 desta segunda-feira (9).

Conforme a PM, chegou aos policiais, a informação de que um autor de lesão corporal estava novamente em seu endereço, sendo assim, os policiais foram até a Rua Josefinos, na Vila Rica, onde o acusado foi abordado.

Na bolsa que estava ao lado do indivíduo, foi localizada uma pistola calibre 9mm, com dispositivo seletor de rajada (marca glock), arma RAMON, FABRICADA EM ISRAEL, 9X19 P. Assim foi dada voz de prisão e apreendida a arma com dois carregadores, um deles (que alimentava a arma), municiado com 15 cartuchos da marca CBC, o outro carregador municiado com 8 cartuchos CBC, totalizando 22 cartuchos intactos.

Em ato contínuo, a guarnição solicitou apoio da Equipe CPU para realizar uma busca na residência do preso, sendo localizado um papagaio da raça “Amazona Aestiva”, conhecido popularmente como “Papagaio Verdadeiro.

Após ser apresentado na delegacia, o papagaio foi entregue a Polícia Ambiental para destino adequado.