Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (19) após matar uma lebre em Borrazópolis.

Conforme a Polícia Ambiental, o cidadão foi abordado em uma estrada rural do município com uma lebre morta. Ele conduzia um veículo Fiat Palio Weekend quando foi parado e, no interior do carro, foram localizados o animal morto e uma carabina PCP.

O home foi preso e multado em R$ 3 mil.

A arma foi apreendida.