Homem é preso após furtar dinheiro de Pet Shop em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h37 desta segunda-feira (24) na Praça do Café.

Conforme a PM. a equipe foi acionada para deslocar até o endereço acima mencionado, onde segundo relatou uma solicitante, seu Pet Shop havia sido furtado e que o indivíduo havia levado do caixa a quantia de dinheiro aproximada de R$50,00 (cinquenta reais).

A vítima relatou as características do autor que se tratava de um cidadão alto, com tatuagens nos braços e pernas, trajando shorts claro, camiseta verde e boné preto, e que o cidadão estaria nas proximidades da Praça do Café.

A equipe realizou buscas pela região e logrou êxito em localizar o suspeito. Com ele estava o boné e a quantia de dinheiro de R$ 47,65 (quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) em notas e moedas diversas.

A vítima também está em posse de um vídeo das câmeras de monitoramento que confirmam as características e a ação do criminoso no estabelecimento. Diante da situação foi dado voz de prisão ao autor e o mesmo encaminhado para a delegacia juntamente com o dinheiro recolhido e as imagens das câmeras de segurança.

O cidadão possui histórico criminal em diversas naturezas tais como: violência doméstica, furto e tráfico de drogas.

