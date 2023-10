Homem é preso após descumprir medida protetiva

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h37 na Rua das Orquídeas.

Conforme a PM, foi repassado pela central de operações que um indivíduo estaria ameaçando sua irmã e descumprindo medida protetiva de urgência. No local a equipe fez contato com as vítimas, que relataram a equipe que seu irmão é usuário de drogas e estava ameaçando-as dizendo que se elas ligassem para polícia ele iria agredi-las.

A mãe do autor relatou também possuir medida protetiva de urgência em vigência e as vítimas decidiram em representar criminalmente contra o acusado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado até a

delegacia de Jandaia do Sul para serem tomadas às providências cabíveis.