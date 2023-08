Homem é preso após descumprir medida protetiva em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 7h deste domingo (6) no Jardim Universitário.

Relatou a solicitante de 36 anos, que seu ex-marido de 38 anos, chegou defronte a sua residência com sintomas de embriaguez e ameaçou invadir a casa e quebrar seu automóvel, ainda passou a fazer ameaças de morte dizendo: “Se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém”. Ela apresentou à equipe medida protetiva de urgência em desfavor do autor. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a ele e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.