Homem é preso após agredir mulher na região da Vila Rica

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h04 desta sexta-feira (3) na Rua Arthur Manfredinho.

Conforme a PM, no local relatou a vítima, que foi agredida pelo seu convivente com socos na região do tórax, que a mesma não apresentava lesões aparentes e após indagada expressou vontade em representar criminalmente contra o mesmo.

Relatou ainda que possuía medida protetiva contra homem, porém, na delegacia foi constatado que a referida medida estava fora do prazo de vigência.

Diante dos fatos fora dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido até a delegacia para as providências cabíveis ao fato. Se fez necessário uso de algemas devido ao seu estado de exaltação e fundado receio de fuga.