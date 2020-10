Homem é preso após agredir mulher grávida em Jandaia do Sul

Primeiro atendimento da Polícia Militar às 20h44 Natureza Lesão Corporal / Violência Domestica Local Rua Pirapó

Relatou o solicitante que um masculino estaria agredindo uma mulher gravida em via pública. No local foi identificada a vítima como xxx, a qual relatou que está no segundo mês de gestação e que seu convivente a agrediu com empurrões, apresentando marcas em seu braço esquerdo. Em seguida o mesmo havia se evadido do local, sendo realizado patrulhamento porém sem obter êxito em localizar o agressor, sendo ainda xxx socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada até o PAM para atendimento médico.

Segundo atendimento da Polícia Militar às 23h09 Natureza Lesão Corporal- Violência Doméstica / Ameaça Local Rua Pirapó Preso Homem, 24 anos

Em complemento ao boletim de ocorrência onde um homem teria agredido sua convivente que está no segundo mês de gestação, o mesmo retornou para a sua residência e desta vez tentou agredir sua prima, sendo impedido por familiares e ainda ameaçou a mesma de morte. Diante dos fatos e da vontade das partes em representar criminalmente contra o autor, foi dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para as providencias cabíveis.