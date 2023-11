Homem é preso após agredir esposa em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h27 desta terça-feira (21) na Rua Treze de Maio, Vila Alta.

Conforme a PM, no local relatou a solicitante que seu marido a agarrou pelo pescoço e a jogou ao chão, ainda foi ameaçada de morte ao ligar para a central da Polícia Militar, que indagada sobre seus direitos manifestou interesse em representar criminalmente contra o mesmo e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e encaminhado até a delegacia de Jandaia do sul para as providências cabíveis ao fato. Ainda segundo a PM, o mesmo apresentava escoriações nas costas em decorrência da briga familiar, sendo necessário uso de algemas devido a seu estado de exaltação, aparentando estar sobre efeito de substância entorpecente.